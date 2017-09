Una copa de vino convirtió a Beyoncé en la peor madre del mundo

No es la primera celebridad que recibe críticas tras retomar su vida normal tras dar a la luz ni será la última, pero Beyoncé ha desatado la ira de muchos fans después de publicar una fotografía en la que aparece bebiendo alcohol apenas dos meses después de haber dado a luz a sus mellizos.

La megastar de 35 años compartió una instantánea disfrutando de una copa de vino en una cena junto a a su marido, Jay-Z, y son muchos los que han censurado este acto por temor a que la cantante esté dando de amamantar a sus pequeños.

"Espero que Beyonce no esté alimentando a los gemelos después de esa copa de vino", dijo uno de sus seguidores más críticas. Sin embargo, la defensa a la estrella musical no se hizo esperar: "Es una locura atacar a una mujer por tomar una copa de vino cuando se alimenta. Una unidad de alcohol desaparece de la leche materna en dos horas. ¡Una copa de vino no es un delito! ¡Relajarse!".



Esta nueva polémica, que a la diva del R&B no creemos que le quite el sueño, llega pocas horas después de compartir otra instantánea en la que presume de su tonificada figura apenas 60 días después de traer al mundo a sus pequeños Rumi y Sir Carter.

La celebridad de 35 años ha puesta en marcha ya la maquinaria de recuperación post-parto, cuyos resultados son más que evidentes tal y como hemos podido comprobar en el estilismo de Coal n Terry Vintage, compuesto por un top amarillo de Fila y unos shorts vaqueros negros rotos. De esa guisa acudió al concierto de Kendrick Lamar junto a su primogénita, Blue Ivy, y su amiga íntima, Kelly Rowland, excomponentes ambas de Destiny Child. Porque ella lo vale y a Queen B lo que diga el mundo se la rempamplifa.