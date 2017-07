Muere el teclista de la popular orquesta charra 'Kronos' tras sufrir un accidente haciendo parapente

Pako Galán, el popular teclista y showman de la orquesta salmantina 'Kronos' falleció este lunes tras sufrir un accidente mientras realizaba parapente en la en una de las laderas del puerto de La Peña Negra, en la localidad abulense de Piedrahíta. El siniestro de ha producido en una zona de difícil acceso, en las inmediaciones de la carretera AV-932, entre los kilómetros 12 y 13, según informa el Servicio de Emergencias 112.

En el lugar, el personal facultativo de Sacyl intenta reanimar sin éxito, al herido, quien finalmente pierde la vida. El cuerpo es rescatado del lugar por el helicóptero de Protección Civil para, a continuación, ser puesto a disposición de la Guardia Civil y formalizar los trámites judiciales.

"Sea como sea, salid adelante artistas: The show must go on", se despide en un emotivo mensaje la orquesta salmantina