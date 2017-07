Shakira, la otra protagonista de la boda de Messi y Antonella

Shakira ha sido una de las protagonistas de la boda de Messi y Antonella Rocuzzo. La pareja se daba el 'sí, quiero' este pasado 30 de junio en la ciudad de Rosario, Argentina, rodeados de numerosos amigos y familiares.

Hasta allí, se han trasladado todos los invitados entre los que se encuentran los compañeros y amigos de Messi del vestuario del FC Barcelona. Acompañando a sus maridos, las mujeres de los futbolistas no se quisieron perder este enlace donde una de ellas casi eclipsa a la novia.

Y no hablamos de otra que no sea Shakira. Mucho se había hablado sobre la presencia de la colombiana en esta boda. A comienzos de año, Cuore publicó una información donde se apuntaba a que la cantante no acudiría porque no se lleva bien con la novia. Una enemistad que nacería de la buena relación de Antonella con la ex de Gerard Piqué.

Más allá de los rumores, Daniella Semaan -pareja de Cesc Fábregas- nos ha sacado de dudas publicando esta fotografía donde se ve a Shakira sentada junto a Daniella, Vanesa Lorenzo y Nuria Cunillera, esposa del futbolista Xavi Hernández.

Además, una cuenta de fans de Piqué ha publicado fotos de la pareja nada más bajar de su avión privado.