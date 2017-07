Jay-Z admite que fue infiel a Beyoncé

Beyoncé y Jay-Z son noticia por partida doble. La cantante y el rapero no dejan de acaparar titulares desde que hace unas semanas naciesen sus mellizos, dos pequeños que ya tienen nombre.

Como publican People y TMZ, la niña y el niño de la pareja se llaman Rumi y Sir respectivamente. Una noticia que llega justo cuando el rapero admite públicamente en su nuevo disco que le fue infiel a su mujer.

Parece que el matrimonio le ha cogido el gusto a eso de mandarse mensajes en sus discos pues Beyoncé ya hizo lo propio en su Lemonade. Ahora, le toca el turno a su marido que lanza 4:44 donde habla en el tema que da nombre al álbum de un episodio del que a día de hoy se sigue arrepintiendo.

En la canción se escucha al rapero decir: "And if my children knew, I don't even know what I would do (Y si mis hijos lo supieran, no sabría qué hacer) If they ain't look at me the same. I would prolly die with all the shame (Si ellos no me miran de la misma forma. Seguramente me moriría lleno de vergüenza)" y sigue con un: "What good is a ménage à trois when you have a soulmate? (¿Qué te da un ménage à trois cuando tienes a tu lado a tu alma gemela?) You risked that for Blue? (¿Eso arriesgaste por Blue?) If I wasn't a superhero in your face. My heart breaks for the day I had to explain my mistakes (Si yo dejo de ser un súper héroe para ella. Mi corazón se partirá el día que tenga que explicarle todos mis errores)".

Además, en la canción titulada Family Feud (Disputas Familiares), Jay-Z dice claramente "nobody wins when the family feuds" (nadie gana en las disputas familiares). Una clara referencia a la famosa bronca que protagonizó con puñetazo incluido en un ascensor con Solange, hermana de la cantante.