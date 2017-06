Le atropella un autobús, se levanta y se va a tomar una cerveza

Las redes sociales son fuente inagotable de vídeos impactantes, unas veces curiosos y otras alarmantes. Y en ocasiones, sorprendentes por el resultado de las imágenes. Es el caso de un vídeo emitido por la cuenta de Twitter BBC en la que aparece un hombre de 53 años, Simon Smith, que caminaba por una calle de la ciudad de Reading. Más bien, cruzaba de forma incorrecta la calle, cuando de repente, muy próximo a la acera, fue arrollado por un autobús.



Las cámaras de seguridad de un negocio grabaron el momento, el pasado sábado. La víctima recibió un impactante golpe del autobús y salió despedido varios metros.



Pese a la aparatosidad del siniestro, el hombre se levantó por su propio pie y, curiosamente, entró en un bar para tomarse una cerveza. ¡Ver para creer!





The dramatic moment a man was hit by a bus in central Reading.

Miraculously he only sustained minor injuries #rdguk pic.twitter.com/T5J8DfDvXW

— BBC Berkshire (@BBCBerkshire) 27 de junio de 2017