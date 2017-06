Ana Obregón: "Victoria se enfadó porque David Beckham no paraba de escribirme"

Si el lunes pasado le tocó el turno a Antonia Dell'Atte, esta semana ha sido Ana Obregón la que se ha sentado con Risto Mejide para hablar largo y tendido de todas sus conquistas amorosas. Divertida y simpática como ella solo sabe, la bióloga habló sin ningún tipo de tapujos de uno de los episodios más recordados y célebres de su vida: su discusión en el gimnasio con Victoria Beckham.

Todo sucedió cuando el marido de la exSpice Girl se encontraba jugando en el Real Madrid. Según desveló en su momento Ana y volvió a confirmar en All you need is love, el inglés cayó rendido ante los encantos de la actriz, algo que enfureció a su mujer: "Se acercó a mí y me dijo de todo menos bonita. Se enfadó porque su marido no paraba de mandarme mensajes y yo le contestaba".

Pero David Beckham parece que no fue el único que perdió la cabeza por la protagonista de Ana y los siete. Ella misma explicó en el plató de Telecinco que mantuvo una relación con un futbolista que nadie conoce: "No lo puedo decir, pero era futbolista de Primera División y no jugaba en el Real Madrid".

Además de confesar sus amores ocultos, Ana Obregón no tuvo ningún problema en contestar a la pregunta de Antonia Dell'Atte de por qué no se había casado con el madre de su hijo Álex: "No me casé con Lequio porque tú no le diste el divorcio".

¿CÓMO FUE EL PASO DE ANTONIA DELL'ATTE POR 'ALL YOU NEED IS LOVE'?

Pero si la entrevista de Ana Obregón ha sido reveladora, la de Antonia Dell'Atte no se quedó atrás. La italiana explicó cómo había sido la relación con Alessandro Lequio: "Yo nunca he querido ser famosa, Lequio siempre me ha dicho que he sido la única mujer a la que ha respetado, porque siempre ha dicho la verdad. Sé que cuando nos conocimos, yo fui la mujer de su vida... Me cortejó un año, haciéndome llamadas anónimas... Mi matrimonio fracasó porque era muy posesivo. Luego, lo regalé, lo envolví con un lazo y se lo ofrecí a quién lo quisiera... Se ha portado bien y ha dado placer a muchas mujeres en España".

Y explicó cómo era su actual relación con Ana Obregón: "La relación con Ana tiene que ser en silencio y hablar en privado. Ana, estoy agradecida de que hayas entrado, pero es una sorpresa... Una sorpresa con ella, me gusta tener una relación privada con ella, esta es la primera vez que hablamos en un plató y delante del público".