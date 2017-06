Prohíben a un hombre ir al trabajo en pantalones cortos y aparece con un vestido de mujer en la oficina

Esta es la curiosa anécdota que protagonizó Joey Barge, un británico de 20 años trabajador de un call-centre que fue al trabajo en pantalones cortos. Una vez que llegó a la oficina, le dijeron que no podía vestir de aquella manera y que debía ir a cambiarse a su casa. Y efectivamente se cambió de ropa...se puso un vestido de su madre y volvió a su oficina en señal de protesta.

Documentó toda su 'lucha' por la igualdad a través de Twitter:

Justo antes de salir rumbo a su casa para cambiarse de ropa, publicó el siguiente tuit: "Si las mujeres pueden vestir faldas/vestidos en el trabajo, ¿puedo yo vestir pantalones cortos también?"

Se subió al coche y regresó a la oficina con el nuevo atuendo. Su lucha no quedó en agua de borrajas y algo sí pudo conseguir. Sus jefes escucharon sus protestas y en un e-mail que mandaron a todos los trabajadores, permitieron que los hombres pudieran vestir pantalones cortos .



Según reconoce el propio Joey no terminó ahí la cosa : "Me dijeron que era un poco demasiado colorido y me preguntaron si quería irme a casa a cambiarme porque ya dejaban vestir pantalones cortos gracias a mi 'protesta', pero les dije que estaba bien así".

Desde luego, no puede negarse que este chico tiene personalidad.