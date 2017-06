Irina Shayk 'calienta' las redes sociales con su 'semi-desnudo' más íntimo

Irina Shayk, una de las habituales en las redes sociales, ha usado su cuenta de Instagram para subir una imagen inédita, que ha causado furor entre sus admiradores, puesto que en muy poco tiempo ya supera los 300.000 'likes' o 'me gusta'. La modelo rusa ha publicado una sensual imagen con muy poca ropa y que ya ha sido calificada como el 'semi-desnudo' más 'íntimo' de la ex de Ronaldo.



Irina Shayk ha acompañado la imagen con el siguiente texto: "Inédito". Y es que, aunque la fotografía no es actual, la modelo ha querido regalar a sus seguidores este posado ante la cámara de su fotógrafo favorito y amigo, Mert Alas.





#Unpublished ???? @mertalas @macpiggott #tbt Una publicación compartida de irinashayk (@irinashayk) el 15 de Jun de 2017 a la(s) 10:43 PDT