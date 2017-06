El golfista Gonzalo Fernández-Castaño incendia las redes para defender a Fandiño

El golfista madrileño Gonzalo Fernández-Castaño vuelve a ser protagonista en las redes sociales. Si hace unas semanas saltaba a la palestra un tuit en el que criticaba a los independentistas catalanes en este caso ha sido para defender la memoria del torero Iván Fandiño, fallecido este sábado tras sufrir una brutal cornada en Francia. Y todo, después de que una periodista sueca, especializada en golf, se mofara de la trágica muerte de Fandiño. 'Karma is a bitch' (El Karma es una putada), escribió Stina Sternberg, acompañando el tuit con una imagen de los últimos momentos de Fandiño.





After reading your tweet, the only bitch here is you @StinaSternberg https://t.co/uqjHkrpTMk