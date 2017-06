El salmantino Juan del Álamo, consternado por la muerte de Fandiño: "El peor día de mi vida"

El torero salmantino Juan del Álamo fue testigo de la crudeza con la que Iván Fandiño fue brutalmente corneado en la plaza de toros francesa de Aire Sur, en una terrible acción que provocó poco después la muerte del diestro vasco. El diestro mirobrigense, en declaraciones a Canal Plus Toros, explicaba la profunda conmoción en la que estaba sumido tras el fatal desenlace. "No tengo palabras, no nos lo creemos. Él se quejaba de la fuerte cornada, pero nadie nos esperábamos este final. Nos hemos quedado de piedra al llegar al hotel. No entiendo cómo ha pasado", ha afirmado Del Álamo.



Es más, tras la cornada, los primeros comentarios en la plaza eran alentadores respecto a que no revestía demasiada gravedad: "En un principio todos estábamos tranquilos, pero luego nos han dicho que era fuerte, pero nadie podía imaginar este final. Todo ha sido muy rápido y aún no me lo creo".



La cornada se produjo cuando Fandiño se disponía a realizar un quite a un toro de Juan del Álamo. Así describía el torero salmantino el momento: "La cornada ha sido en un quite en un toro mío, lo ha arrollado por los cuartos traseros, ha caído en la cara... una tragedia. Es muy duro para todos los toreros. No tengo palabras".



Este domingo, Juan del Álamo, ha tenido sentidas palabras en las redes sociales para su compañero fallecido, en un emotivo mensaje en Instagram. "Sin palabras por lo sucedido en la tarde de ayer, el peor día de mi vida.Toda mi fuerza para la familia,las puertas del cielo se abren para ti. Te honraré haciendo lo que más te gustaba. Hasta siempre compañero".





Sin palabras por lo sucedido en la tarde de ayer,el peor día de mi vida.Toda mi fuerza para la familia,las puertas del cielo se abren para ti.Te honraré haciendo lo que más te gustaba,Hasta siempre compañero. Una publicación compartida de Jonathan (@juan_del_alamo) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 3:25 PDT

Del Álamo paseó una vuelta al ruedo tras dar muerte al toro que cogió mortalmente a Fandiño y en su segundo cortó una oreja.