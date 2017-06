La imagen de un husky rapado al cero causa polémica en redes sociales

La imagen que compartió el usuario Omonakami en Twitter de un Husky con el pelo rapado, no ha gustado mucho a los usuarios de la red social. Junto a la fotografía el usuario añadía "Si nunca has visto un husky sin nada de pelo, con esto vas a disfrutar", algo que no ha tardado en ser comentado por los internautas.



El contenido no tardó mucho en ser visto y compartido, superando ya los 30.000 retuits. La mayoría de usuarios se mostraban preocupados de que otros dueños de perros de esta raza hicieran lo mismo. "Su piel se puede dañar con este afeitado, pues se expone a sufrir quemaduras solares y cáncer de piel", añadía un usuario en Twitter.





If you've never seen a husky with absolutely no body hair then here you go. Enjoy pic.twitter.com/BQww3jUbmB