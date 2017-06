Las extremas medidas de seguridad que acompañan a Ariana Grande en su concierto de Barcelona

Ariana Grande aterrizaba el pasado 12 de junio en España. Después de haber suspendido parte de la gira europea de Dangerous Woman a causa del atentado terrorista ocurrido en el Manchester Arena el pasado 22 de Mayo, Ariana actúa este 13 junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Este es el cuarto concierto que da la cantante desde que reanudara su gira y lo hará rodeada de extremas medidas de seguridad:

MAYOR CONTROL POLICIAL

Los Mossos d'Esquadra han intensificado los controles de entrada y reforzarán la seguridad en la salida del evento, unido además al mismo protocolo que se viene siguiendo después de que el país subiera a 4 el nivel de alerta antiterrorista tras los atentando de París en noviembre de 2015.

PROHIBIDAS LAS MALETAS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Del mismo modo, la promotora del concierto, Live Nation, ha especificado a través de su cuenta de Twitter que no se puede acceder al recinto con maletas. También está prohibido llevar dispositivos electrónicos, como cámaras de fotos o vídeo, palos selfies, ordenadores o tablets, entre otros.

AVENIDA CORTADA AL TRAFICO

Y por último, recuerdan que la avenida del Estadio permanecerá cortada al tráfico para no colapsar las vías en caso de evacuación. A este concierto, en el que hace un repaso por las canciones de los tres discos, se le une también un tema muy especial, la interpretación del clásico de El Mago de Oz, Somewhere Over The Rainbow, tema con el terminó el emotivo homenaje celebrado en el Crickett Old Trafford ante 60.000 personas, que ya se ha convertido en la símbolo musical de la americana.