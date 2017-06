María Jiménez explica los motivos de su notable cambio físico

La cantante María Jiménez ha regresado a la televisión después de un largo periodo de tiempo desaparecida y los espectadores no han podido pasar por alto su llamativo cambio físico. Un elevado aumento de peso a consecuencia de un delicada enfermedad que la misma cantante ha explicado.

María Jiménez se ha sentado al lado de Toñi Moreno en Viva la vida después de dos años en silencio y recuperada del cáncer de mama que le fue detectado hace cinco años y al que se debe su impactante cambio físico: "Estoy muy gorda, peso 83 kilos, Me he puesto 30 encima" comentaba María.

"Me operaron de un cáncer de mama, luego de la garganta, luego me rompí el peroné, dejé de fumar y me entró mucha hambre. He pasado un tiempo pachuchilla, pero ya estoy mejor" ha confesado la cantante emocionada, sin embargo no ha perdido el humor y temperamento que le caracteriza: "No soy una mujer muy depresiva. He salido de todo".

La andaluza también ha recordado el momento en el que le confesó a su hijo su enfermedad, momento en el que no ha podido evitar las lágrimas: "A mi hijo se lo dije a bacajarro, porque sino me derrumbo yo sola. Me enteré de que tenía cáncer y a los tres días le tuve que dar la noticia de que su padre había muerto".

Del padre de su hijo y el que fuera su marido, Pepe Sancho, ha comentado: "Muerto el perro se acabó la rabia".