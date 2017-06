Pelayo llora de nuevo la muerte de David Delfín

Una vez más, Pelayo ha vuelto a demostrar su amor por David Delfín en las redes sociales. Desde la muerte del diseñador el pasado sábado, el estilista no ha dejado de compartir con todos sus seguidores alguno de los momentos que vivió junto a él.Horas después de despedir al que fuera su pareja, el estilista de Cámbiame abría las puertas de su corazón con una emotiva carta en sus redes sociales en la que confesaba sus sentimientos hacia David y que se ha convertido en viral. "Te voy a recordar siempre, nunca te voy a olvidar Tesoro mío. Mi Teniente, mi Capricho Andaluz, mi Nobody", escribía Pelayo en su despedida a David Delfín.



En este caso ha querido acordarse del malagueño con una foto en Instagram en la que se puede ver a los dos cogidos de la mano saludando durante la Fashion Week de Madrid del año 2014. A pesar de que su relación acabara ese mismo año, su amistad perduró y Pelayo siempre ha aprovechado cada momento para agradecer a David todo lo que ha hecho por él y mandarle todo el apoyo en su lucha: "Febrero de 2014. Colección No-One. Yo te estaba buscando entre el barullo del backstage para comprobar que estabas satisfecho con el desfile pero tú me sorprendiste agarrándome a la vez que corríamos escalera arriba y haciéndome salir a saludar contigo. Demostrando una vez más la generosidad que te caracteriza. Dijiste que esa colección era de los dos, pero hoy me doy cuenta que era de todos. De todos los que te queremos, de todos a los que nos has hecho enamorarnos de tu mundo, de tu alegría, y de tu entender que hay belleza allá donde uno mire, solo hay que mirar bien. Ese día estaba Bimba, ese día estaba Dunia y también ese día me dijiste que no me rindiera. Hasta siempre David, nunca me voy a rendir".