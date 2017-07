Ariana Grande, incapaz de contener las lágrimas en el concierto benéfico de Manchester

Alrededor de 60.000 personas se reunieron este domingo en el Crickett Old Trafford para apoyar el concierto benéfico One Love Manchester, organizado por Ariana Grande casi dos semanas después del atentado que acabó con la vida de 22 personas al final del show que ofreció en el Mánchester Arena. Al grito de "Estoy con Mánchester", un nutrido grupo de artistas invitados por la cantante rindieron homenaje a las víctimas entonando algunos de sus temas más emblemáticos. Mumford & Sons, Black Eyed Peas, Little Mix, Niall Horan, Take That, Robbie Williams, Usher, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Justin Bieber, Liam Gallagher, Coldplay y Katy Perry cantaron emocionados en un escenario donde hubo una constante, la palabra amor.

"Quiero darles las gracias desde el fondo de mi corazón por estar hoy aquí. Os quiero tanto", dijo la cantante de Florida. "La clase de amor y de unidad que estamos mostrando esta noche es la medicina que el mundo realmente necesita en este momento", añadió. Ari confesó en el escenario haber variado el repertorio después de hablar con la madre de Olivia Campbell, una de sus seguidoras que perdió la vida el 22 de mayo a los 15 años. "Tuve el placer de conocer a la madre de Olivia. En el momento en el que la encontré empecé a llorar y le di un abrazo. Me dijo que Olivia no hubiera querido verme llorar. Hubiera querido escuchar mis éxitos", señaló la estrella musical que aseguró haber cambiado la escaleta de las más de tres horas de música en vivo menos de 24 horas antes de llevarse a cabo.

Según la Cruz Roja Británica, se recaudaron más de 12 millones de dólares para la Fundación We Love Manchester, de los que 2,5 millones se produjeron durante el espectáculo vía online. Según los organizadores, las entradas se vendieron en apenas 20 minutos, aunque 14.200 fueron reservadas de manera gratuita para aquellas personas que estuvieron en el Mánchester Arena la trágica noche. Especialmente emotivo fue el discurso de su manager, Scooter Braun, uno de los precursores de este evento. "Hoy hace justo dos años de la primera actuación de Ariadna en Mánchester. Hace una semana me llamó y me dijo que si no hacíamos algo ella no podría vivir con eso. Debíamos hacer algo. Una de las personas más valientes que conozco, a la que disteis la bienvenida hace dos años, puede devolver todo ese amor", dijo el representante.

El show arrancó con un minuto de silencio con el que se honró no solo a las víctimas del pasado 22 de mayo, también a las siete fallecidas la noche del sábado en un nuevo ataque yihadista perpetrado en el Puente de Londres y el mercado de Borough. El concierto fue seguido en más de 180 países a través de plataformas digitales, como YouTube, Twitter, MTV, Apple Music. Grande compartió duetos con algunos de los amigos artistas que secundaron su invitación, como la novia de Liam Hemsworth, los Black Eyed Peas (sin Fergie), Mac Miller, rapero y novio con el que interpretó The Way, y junto a Coldplay, la banda que puso la guinda antes de la última aparición de Ari. Especialmente emotiva fue la actuación de un Justin Bieber compungido, que deleitó a los presentes con dos interpretaciones acústicas, tan solo acompañado de su guitarra, de Cold Water y Love Yourself.

La guinda la puso la protagonista absoluta, que invitó a todos sus compañeros a acompañarla en la despedida mientras ella entonaba el que para muchos debería convertirse en himno, One Last Time. Sola en el escenario y frente a su público, Grande entonó Over The Rainbow, el tema principal de El Mago de Oz, y al final del mismo no pudo contener la emoción ante las lágrimas de sus fans y tuvo que tomar durante unos segundos aire para poder finalizar el clásico.

Love One Mánchester no fue un gran espectáculo de luz, sonido, coreografías, fue concebido más como un festival solidario, repleto de mensajes de amor y de esperanza, un encuentro para recordar a aquellos que perdieron sus vidas tras disfrutar de la música y cuyo objetivo principal, recaudar dinero para los afectados, se logró con creces.