Jessica Bueno se defiende de las críticas en redes sociales

Las celebrities suelen exponerse sin complejos en las redes sociales y algo que no pueden evitar son los comentarios de mal gusto de sus 'haters'. Con la llegada del buen tiempo lo habitual son las fotos luciendo tipo y Jessica Bueno ha sido una de las primeras en subir las suyas.



La modelo ha comentado en una de sus fotografías que este año "la operación biquini se ha quedado en el intento con los estudios" ya que, añade, "no he ido al gym". Muchos de sus seguidores han cuestionado la figura de la modelo en esta foto, pero ella no se ha quedado de brazos cruzados y no duda en responder a todos aquellos que cuestionan su estado físico.





???? Una publicación compartida de Jessica Bueno (@jessica_bueno) el 26 de May de 2017 a la(s) 5:25 PDT

@envidiame_official #anamoyabyenvidiame #meibiza #summer2017 #ibiza Una publicación compartida de Jessica Bueno (@jessica_bueno) el 28 de May de 2017 a la(s) 3:10 PDT

La mayoría de las críticas derivan de esa primera foto en la que aseguraba no haber realizado la "operación biquini", ya que. Pero ella no se ha quedado de brazos cruzados y ha decidido responder a uno de los comentarios de la foto alegando que solamente respondió a su cuñada y que "ella entiende por qué" hizo ese comentario. "Cada año intento trabajar mi cuerpo y tonificarlo y este año no lo hice pero eso no quiere decir que yo me encuentre mal"; ha añadido.