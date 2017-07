Los mejores 'memes' de la nueva cara de Mila Ximénez

Mila Ximénez se retiró hace unas semanas de televisión para someterse a una operación quirúrgica para rejuvenecer su rostro.

Este miércoles la exmujer del tenista Manolo Santana aparecía en la portada de la revista del corazón Lecturas para enseñar cómo luce con su nuevo aspecto.



La colaboradora de 'Sálvame' se muestra encantada con el resultado de su lifting facial, algo que llevaba deseando hacer varios años: "Tenía mucha inseguridad cuando me veía en televisión en reportajes. No me gustaba mirarme, me dolía verme y a veces lloraba. Tenía la autoestima por los suelos".





Su cambio ha consistido en un levantamiento de toda la parte más flácida de su cara, en una liposucción del cuello y en un retoque de los labios. Así lo ha explicado ella misma a la publicación: "Me han hecho una microcirugía, tengo pequeñas grapitas que luego se van cayendo. Me puedo hacer coleta. No voy a tener cicatriz, las odio".



Pero su felicidad puede verse empañada por los comentarios, mofas y ´memes´ que han circulado por las redes sociales en la súltimas horas. Repasamos algunos de los mejores:





Mila Ximénez se convierte en la Tigresa de Oriente... pic.twitter.com/pDI2Zmau9U — Cartelera Polítika™ (@CarteleraPLTK) 31 de mayo de 2017

No he podido resistirme a hacer esto con la nueva cara de Mila Ximénez ?? pic.twitter.com/DRFWl9NPe8 — Mister ? Fortunillo (@Fortunillo) 31 de mayo de 2017