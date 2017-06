Santiago Segura recibe el alta tras su operación de apendicitis

Este viernes conocimos la noticia de que el actor, Santiago Segura, había sido ingresado esta misma semana en el hospital para someterse a una operación de urgencia. Y es que el cineasta empezó a sufrir de apendicitis.



Así nos lo hacía saber el actor en sus redes sociales donde ha estado dando noticias de cómo se encontraba entre broma y broma. Y es que a pesar de que le han quitado el apéndice en una intervención quirúrgica, Santiago no a perdido por ello la sonrisa y menos su particular sentido del humor.



Hace unos minutos, el actor confesaba a todos por twitter que ya había sido dado de alta, y adjuntaba una imagen suya para verlo estupendamente bien que se encuentra ahora el cineasta: "¡Ya me han dado el alta! Gracias a todos por los ánimos... Ahora... Tendré que aprender a vivir sin apéndice...", confirmaba el actor.





Ya me han dado el alta! Gracias a todos por los ánimos... ahora...tendré que aprender a vivir sin apéndice... pic.twitter.com/TwoYKSAupn — Santiago Segura (@SSantiagosegura) 27 de mayo de 2017