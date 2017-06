Paula Echevarría confirma su ruptura con David Bustamante

Paula Echevarría ha vuelto a aparecer ante los medios de comunicación en un acto promocional tras el tornado que desataron los rumores sobre su ruptura con el cantante David Bustamante tras más diez años de matrimonio.

En esta ocasión, y por primera vez desde que se supo que una de las parejas más queridas de nuestro país se separaba, la actriz se ha pronunciado al respecto y ha reconocido su ruptura con el cantante cántabro.

Esta confirmación por parte de Paula Echevarría llega un mes después de aquellas declaraciones tan ambiguas que hizo en su primera aparición mediática tras conocerse la noticia. En esa ocasión aseguró que "mientras David y yo no hablemos no diré nada", y explicó que "David estuvo en su casa, todo es normal, como siempre. Vosotros utilizáis una frase al final de vuestros vídeos, el tiempo dirá, pues eso. Nunca he dicho nada cuando me han preguntado por crisis".

En esta segunda aparición ante los medios de comunicación, la actriz ha dejado claro que "yo me he ganado mi popularidad trabajando, no siendo un chocho". Sin miedo al qué dirán, la actriz ha querido acabar con las informaciones sobre la dependencia que tendría su carrera artística a su matrimonio.

Ante las preguntas de los periodistas sobre su vida sentimental, Paula Echevarría, tras lamentar la situación porque "creo que hay preguntas que están fuera de lugar", ha admitido que "hay cosas que se sobreentienden y que no necesitan una explicación. Las cosas están como están".

Paula ha llegado puntual a la presentación del nuevo smartphone del que es imagen, con una amplia sonrisa, ha vuelto a mostrar la simpatía que la caracteriza ante la prensa. Mucho más tranquila y relajada que la última vez, cuando acabó por abandonar el acto al borde del llanto sobrepasada por la situación y por la presión mediática.

Sin duda, la ya confirmada ex de Bustamante ha comenzado una nueva etapa, llena de color, como el vestido que llevaba este jueves, cargado de flores y muy propio de esta época del año, en contraposición con el conjunto blanco que lució en su anterior acto público.