Eugenia Martínez de Irujo pletórica y cumpliendo con el deseo de su madre

Eugenia Martínez de Irujo, feliz tras encontrar de nuevo el amor, no descuida a la gente que más quiere. En esta ocasión la hija de la duquesa de Alba pasó la tarde con Margaret, la hija de Margarita Gallarda, a la que el conde de Salvatierra consideraba "su segunda madre".

EUGENIA MARTÍNEZ DE IRUJO, FELIZ TRAS ENCONTRAR DE NUEVO EL AMOR, NO DESCUIDA A SU GENTE QUERIDA

Margarita fue la mujer que cuidó de los hijos menores de doña Cayetana cuando eran pequeños. Nana, que era como la llamaban los Alba, falleció en Madrid a sus 94 años. Ahora el conde de Salvatierra es quien se ocupa de la única hija de Nana: Margaret, con síndrome de Down. Hace años que Cayetano decidió convertirse en su tutor legal y se comprometió a hacerse cargo de ella cuando la niñera no estuviera, con el respaldo de sus hermanos, que la consideran una más de la familia y han permanecido a su lado, cumpliendo con el deseo de la Duquesa de Alba, que estaría enormemente orgullosa.

Parece que Eugenia Martínez de Irujo vuelve a tener su corazón ocupado y después de un corto romance con José Coronado y un tiempo disfrutando de su soltería, ha vuelto a encontrar el amor. El que ocupa actualmente el corazón de Eugenia es el empresario musical Narcís Rebollo, su última conquista.

El empresario y la Duquesa de Montoro habrían iniciado una relación hace unos meses, sin embargo aprovecharon la Feria de Abril para dejarse ver en público por primera vez, confirmando de esta manera los rumores. Ha sido en Sevilla cuando ambos se mostraron juntos.

Narcís Rebollo es un gran descubridor musical. Actualmente, a sus 47 años, es el Presidente de Universal Music España y Portugal. Y ha lanzado las carreras discográficas de David Bisbal y David Bustamante. Además de llevar a artistas de la talla de Alejandro Sanz o Antonio Orozco. Parece también que ha conquistado el corazón de Eugenia Martínez de Irujo, consiguiendo devolverle la ilusión en el amor y poniéndole sin duda una buena banda sonora.

RADIANTE DE FELICIDAD

Eugenia cuida mucho su imagen, y es que seguramente quiere estar estupenda para su chico. Acudió a una peluquería y allí se retocó su corta melena. No quiso dar detalles de su nueva ilusión, pero no dejó de sonreír y responder con una amplia sonrisa.