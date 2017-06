Cali y El Dandee proponen calificar las canciones de reggaeton por edades

Los hermanos Reginfo, Alejandro y Mauricio, componen el dúo colombiano de música urbana y de reggaeton más sonado del momento, Cali y el Dandee. Los intérpretes de temas tan conocidos como Por fin te encontré o Yo te esperaré, y que acaban de publicar una canción junto con Maite Perroni y que lleva por título Loca. Ambos se posicionan en el tema referente al machismo o los temas sexuales en el mundo del reggaeton, explican que están sintiendo de cara a su éxito internacional y confiesan con que artistas les gustaría compartir escenario.

El grupo ha conseguido conquistar medio mundo y poner a bailar a otro medio, incluso en países como Finlandia y Suecia, pero que conocen y tararean sus temas. El reggaeton siempre ha sido un estilo muy criticado, por sus tintes machistas y la forma en la que se baila y por supuesto, ambos tienen una opinión sobre el tema. "Al final siempre ha habido polémica con las cosas que son muy famosas en la calle, como ya le pasó al rock en su día y que la gente tanto criticó" explicaba Mauricio (Dandee), y metiéndose en faena, afirmaba que "es cierto que hay letras que abordan temas muy fuertes para algunas edades, por eso yo creo que hay que ser cuidadoso en cuanto a la distribución de la música" y concreta "debe ser más cuidadosa" y específicamente se acuerda de los menores de edad.

Defiende que "lo importante es que estos temas no lleguen a manos de un niño que no está preparado para recibirlo" y compara el tratamiento que se le debe dar de esta música, al mismo que se le da a "una película que no es apta para menores o a la consumición de bebidas alcohólicas", que es necesario que cumplir una mayoría de edad para acceder a ellas. Por todo esto, piensa que "si se debe dosificar la cantidad de sexualidad que se pone a una canción, dependiendo del público que lo vaya a escuchar" finaliza.

Por su parte Cali, en línea con lo dicho por su hermano y pensando en la situación de los artistas, considera importante que los artistas "lo saquen todo, que escriban lo que realmente sienten y quieran escribir". Respecto al éxito, afirman no haberlo asimilado de momento y se sienten encantados de formar parte de los artistas que están "poniendo a aprender español a todo el mundo".

Han realizado colaboraciones con artistas de la talla de Juan Magán, Felipe Santos o Sebastian Yatra y dicen querer compartir escenario con cantantes "anglos, españoles y colombianos". Se mojan y dan nombres, Carlos Vives,Alejandro Sanz,Piso 21 y especialmente Morat de quienes dicen que "les vuelan la cabeza".