Las redes sociales de Bustamante y Paula Echevarría evidencian su mal momento

Las evidencias de la separación entre Paula Echevarría y David Bustamante después de diez años de matrimonio se han colado también en sus perfiles de redes sociales. Ambos se muestran cautos a la hora de compartir fotos.

No hay rastro ya de la alegría y simpatía a la que estaban acostumbrados sus seguidores cuando la pareja subían imágenes de ellos juntos.

Bustamante lleca ya dos semanas sin colgar nada en su perfil de Instagram, y las fotos y los vídeo más recientes que ha compartido en esta red social son sobre su familia.

Por su parte, Paula sigue subiendo cada día una foto de su look, pero se ha notado un cambio, y es que su expresión se ha tornado algo más melancólica tanto en su blog ´Tras la pista de Paula´ en la revista online Elle, como en sus looks. En cuanto a cómo retroalimentar su Instagram cuando no hay que hablar de looks también es bastante diferente ya que todo se puede malinterpretar. Por eso, de momento, ya no hay fotos de ninguno de los dos en su tierra pasándoselo bien como en otras ocasiones algo a lo que eran muy dados.

Tanto la actriz como la cantante siempre se han mostrado muy activos en las redes sociales. Por ello, el silencio de Bustamante y el cambio en las fotos de Paula ha inquietado a sus numerosos seguidores que echan de menos las fotos que compartía la pareja durante sus vacaciones.

De hecho, por el momento, han decidido poner tierra de por medio y pasar la Semana Santa cada uno por su lado. Han aprovechado sus respectivos pueblos -San Vicente de la Barquera (Cantabria), él y Candás (Asturias) ella- para pasar estos días por separado y lejos del ruido mediático que ha supuesto la noticia de su ruptura.