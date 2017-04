Primeras declaraciones de Bustamante: "Hay un distanciamiento, pero no es definitivo"

David Bustamante ha permanecido en absoluto silencio tras la noticia de su ruptura con Paula Echevarría. Mientras la actriz daba la cara días después para enfrentarse a los medios en la presentación de su perfume, solventando la rueda de prensa más difícil de su vida con una gran sonrisa, pero sin desmentir ni confirmar la noticia, el cantante optaba por evitar a los medios y no pronunciarse al respecto... hasta ahora.

Aunque Bustamante se ha encontrando con reporteros a cada paso que ha dado desde que conociéramos la noticia, ha esperado a llegar a su tierra natal para romper su silencio. El cantante llegó a Cantabria con la intención de desconectar del huracán mediático, pero hasta las puertas de su casa en San Vicente de la Barquera ha llegado un equipo de Sálvame, quien ha conseguido sus primeras declaraciones:

"Estáis tirando por los suelos mi imagen" ha reprochado el cantante en sus primeras palabras, confesando que no comprendía el "machaque" contra su persona, ni la persecución mediática a la que se están viendo sometidos tanto él como su familia. A parte ha asegurado estar bien y disfrutando de unos días en familia, sin embargo en cuanto a su ruptura con Paula ha estado más reacio a hablar aunque ha confesado que existe un distanciamiento.

"Hay distanciamiento pero no hay ruptura" ha contestado David ante las preguntas del reportero, asegurando que "no es definitivo". Unas declaraciones que coinciden con el testimonio prestado por Paula Echevarría, quien aseguraba que aunque era cierto que ocurría algo entre ambos, no existía una ruptura como tal.

Las primeras declaraciones de David Bustamante han coincidido con la llegada de Paula Echevarría a Candás en Asturias, su tierra natal. Lo que significa que está solo a una hora y media del cantante y todo apunta a que se reunirán en las próximas horas para que Paula recoja a Daniella, que pasará la segunda mitad de la Semana Santa con su madre.