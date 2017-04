Polémico mensaje en las redes sociales de una ex de Bustamante

Está siendo una semana muy larga y difícil en la vida de Paula Echevarría y David Bustamante. Si hace unos días la actriz abandonaba el acto promocional de una colonia con los ojos llenos de lágrimas por la presión mediática, los ojos están puestos ahora en David Bustamante, a raíz de un comentario publicado por una ex novia que no deja de sorprender.

El anuncio de la ruptura de Paula Echevarría y David Bustamante ha ocasionado numerosos titulares en los medios de comunicación y reacciones en las redes sociales a cargo de usuarios de toda España. Begoña Alonso, la modelo con la que el cantante tuvo una relación sentimental en torno al año 2002, no ha sido menos.

En estos días en los que Bustamante no pasa por su mejor momento, Begoña ha publicado en su cuenta de Instagram el siguiente comentario: "¿Por qué lloras? ¿Qué no reías? Atentamente: Karma". Aunque deja claro que "este comentario no le he puesto por nadie en especial. Por favor, dejen de inventar", ha llamado la atención lo oportuno del mensaje, más, teniendo en cuenta cómo acabó esa relación.

Begoña Alonso y David Bustamante se conocieron en el programa de José Luis Moreno 'Noche de fiesta' donde ella trabajaba como azafata y David acudió como invitado. A partir de ahí, iniciaron una relación.

Eran una de las parejas más envidiadas del momento, pero la historia no terminó nada bien. De hecho, la modelo le denunció por malos tratos, pero la justicia le dio la razón a Bustamante, en un proceso que duró seis años.

Desde aquel juicio en el que se vieron las caras, y en el que el cantante estuvo acompañado por Paula Echevarría, pocas noticias se han tenido de Begoña. Ahora, estas palabras han sido interpretadas como un mensaje muy claro a la recién separada pareja, por mucho que Begoña Alonso se haya empeñado en negarlo.