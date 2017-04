Paula Echevarría reaparece entre la risa y el llanto tras el anuncio de su separación

Paula Echevarría ha reaparecido mediáticamente tras conocerse la noticia de su posible separación de David Bustamante este miércoles en Madrid donde ha presentado su nueva fragancia.



Sonriente y espectacular, la actriz ha posado con su colonia y ha saludado a todos los periodistas que se encontraban en el acto. Durante el acto, ha vitado hablar sobre la ruptura con David Bustamante: "No voy a entrar en eso. Esa noticia no ha salido de mí y no me voy a pronunciar sobre ese tema porque nunca lo he hecho".



La actriz ni confirma ni desmiente la noticia. Ante las preguntas de los medios, simplemente ha señalado: "Mientras David y yo no hablemos no diré nada" y ha añadido que "David estuvo en su casa, todo es normal, como siempre". "Nunca he dicho nada cuando me han preguntado por crisis", ha concluido.



Tras estas declaraciones con la prensa y ante la insistencia de las preguntas sobre su estado actual, Echevarría ha acabado por abandonar la presentación al borde del llanto sobrepasada por la situación y por la presión mediática.