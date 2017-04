El doctor Ortega retrata a los 'anti' en la Gala Cultural del Toreo

El ángel de la guarda que habita en la sala que más estremece, asusta e impone de La Glorieta hizo una férrea, argumentada y sentida defensa del toreo. Lejos del bisturí y del hule de la enfermería en la que dicta lecciones. Su última puerta grande fue para salvar la vida a Miguel Ángel Perera, hace dos ferias. 15 de septiembre de 2015. Una obra maestra en la que le firmó un nuevo pasaporte para seguir viviendo, para seguir soñando. Puso en orden el desaguisado que le provocó ´Boticario´ a un torero que soñaba verónicas de rodillas antes de que le abriera el vientre en un percance de horrible recuerdo. El doctor Ortega, Luis Ortega, se llevó una ovación de gala tras su intervención. Aplausos que parecían no terminar jamás para reconocer su impagable labor y las palabras de defensa y pasión por el toreo que impregnaron su intervención como protagonista estelar de la primera edición del pregón taurino. Ha sido la última incorporación a la Gala Cultural del Toreo que no deja de crecer con el paso de los años y que volvió a reunir en un abarrotado Teatro Liceo a los triunfadores de la pasada Feria.



"Los aficionados solicitamos libertad para celebrar, promocionar nuestra tradición y cultura. No obligamos a ir a la plaza a nadie para admirar la bravura, la belleza del toro y ni el valor y arte de los toreros. Sólo queremos ser libres, porque los toros simbolizan la esencia misma de ser español". Un grito a la libertad, también una apuesta por la cultura aderezado por un dardo envenenado destinado a los antitaurinos, a los que no dejó bien parados: "Los toros son una manifestación cultural de primer orden. La existencia de antitaurinos ha sido una realidad, desde tiempos remotos como Joaquín Costa, Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Maeztu o Ramón y Cajal, pero el nivel intelectual de estos no lo alcanzan los actuales antitaurinos, unos milindres impresentables". Lo dijo el doctor, aunque no le hubiera hecho falta ponerle voz a los hechos con los que día a día se retratan estos personajes que lanzan sin piedad ni argumentos interesados soflamas contradictorias.





