'Un monstruo viene a verme', triunfadora con 9 premios y 'Tarde para la ira' logra una noche para el recuerdo

La película 'Un monstruo viene a verme' ha sido la gran triunfadora la 31 edición de los Premios Goya al hacerse con nueve de los 12 premios a los que aspiraba, entre ellos el de Mejor director para Juan Antonio Bayona, seguida por 'Tarde para la ira', que ha conseguido dos de los galardones más relevantes: Mejor dirección novel y Mejor película.



La superproducción de J.A. Bayona, máxima nominada en esta edición, ha sido galardonada en las categorías de Mejor dirección de fotografía, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor dirección de arte, Mejor dirección de producción, Mejor música original, Mejores efectos especiales y Mejor sonido, Mejor montaje.



Bayona no ha podido evitar la emoción al recoger el premio --el tercero de su carrera tras obtener el de Mejor dirección novel por su ópera prima, 'El orfanato', y a Mejor dirección por 'Lo imposible'--, un momento en el que ha reivindicado el "apoyo" a la cultura y en el que ha manifestado su "orgullo" por formar parte del cine español.



Por su parte, la ópera prima de Raúl Arévalo, 'Tarde para la ira', candidata a 11 premios, se ha hecho con un total de cuatro galardones: Mejor dirección novel, Mejor actor de reparto (Manolo Solo), Mejor guion original -el que más ilusión le hace al director, según ha manifestado a la prensa antes de comenzar la gala-- y el de Mejor película.



El filme, que se presentó en Venecia, es el gran triunfador de la temporada de premios: fue favorito en los Premios Forqué, donde ganó el galardón a la Mejor película, obtuvo un total de cinco galardones en los Premios Feroz y recibió 11 medallas en la gala del Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC).

En cambio, 'El hombre de las mil caras', que competía en número de nominaciones con el filme de Arévalo, ha obtenido menos votos por parte de los académicos. El filme de Alberto Rodríguez logró en la pasada edición del Festival de San Sebastián la Concha de Plata en reconocimiento del trabajo de Eduard Fernández, ha sido premiado en dos categorías: Mejor actor revelación (Carlos Santos) y Mejor guion adaptado.



'Que Dios nos perdone', la cinta de Rodrigo Sorogoyen, reconocida en la pasada edición del Festival de San Sebastián con el premio del público al mejor guion original, ha sido galardonada únicamente en una de las seis categorías en las que competía: Mejor actor (Roberto Álamo).

Asimismo, '1898. Los últimos de Filipinas', que competía por nueve premios, solo han recibido un galardón al Mejor vestuario.

'Julieta', de Pedro Almodóvar, presentada en la pasada edición del Festival de Cannes, preseleccionada a los Oscar y estrenada en más de 50 países, aspiraba en esta edición de los Goya a un total de siete premios, de los que solo ha obtenido el de Mejor actriz protagonista (Emma Suárez).

EMMA SUÁREZ: DOBLE GALARDÓN

La actriz Emma Suárez ha logrado un hito que solo había conseguido Verónica Forqué en 1987: obtener el galardón a Mejor actriz y Mejor actriz de reparto. El primero, por su trabajo en 'Julieta', de Pedro Almodóvar, y el segundo por su papel en 'La próxima piel', de Isaki Lacuesta. De esta manera, suma dos Goyas más al conseguido en 1996 por 'El perro del hortelano', de Pilar Miró.



El actor Roberto Álamo ha ganado el Goya a Mejor actor protagonista por su interpretación de un policía en el thriller 'Que Dios nos perdone' y ha sumado de esta forma un segundo cabezón después del que consiguió en 2013 la categoría de Mejor interpretación masculina por 'La gran familia española'.



Anna Castillo ('El olivo') y Carlos Santos ('El hombre de las mil caras') han sido premiados como mejores actores revelación, mientras que en la categoría de Mejor actor de reparto ha recogido el Goya el actor Manolo Solo, único candidato en su categoría que no poseía este premio.



'Elle', de Paul Verhoeven, ganadora del Globo de Oro, ha sido la película galardonada con el Premio Goya a la Mejor Película no Europea y los responsables de Avalon, la distribuidora de la película en España, que este año celebra su 20 aniversario, han dedicado el premio a las distribuidoras europeas que apuestan por el "cine de calidad". Asimismo, el Goya a Mejor película iberoamericana ha sido para la argentina 'El ciudadano ilustre', de Gastón Duprat, Mariano Cohn.



Por su parte, el documental 'Frágil equilibrio', dirigido por García López, ha ganado el Goya a la Mejor película documental. Los responsables de esta película han dedicado este galardón a José Mujica, "por aportar luz en estos tiempos de oscuridad", y han pedido que se detenga la construcción de "fronteras entre las personas".