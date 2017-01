La La Land arrasa en los Globos de Oro con un histórico pleno

EPLa 74ª gala de los Globos de Oro fue la noche en la que los Hollywood volvió a cargar contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, la noche del recuerdo a Carrie Fisher y su madre Debbie Reynolds, pero sobre todo fue la noche del triunfo absoluto e incontestable de La La Land. El musical dirigido por Damien Chazelle, rebautizado en España como La ciudad de las estrellas, arrasó consiguiendo un histórico pleno al hacerse con los siete galardones a los que estaba nominado.



En las categorías de televisón tres fueron los títulos que dominaron en la 74ª edición de los Globos de Oro: The Crown en drama, Atlanta en comedia y El infiltrado entre las miniseries o telefilmes.



La cinta protagonizada por Emma Stone y Ryan Reynolds se hizo con el premio a la mejor película en la categoría de comedia o musical; mejor director (Chazelle); mejor actriz protagonista (Stone) y mejor actor protagonista (Reynolds); mejor guión (Chazelle); mejor canción original (City of Stars); y mejor banda sonora (Justin Hurwitz).



Se convirtió así, con siete galardones, en la película más laureada de la historia de los premios que cada año concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.





