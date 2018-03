La policía escocesa confirma que tiene una orden de detención para Clara Ponsatí

La policía escocesa ha publicado en su cuenta de twitter que han recibido la orden de detención europea para la ex consellera Clara Ponsatí. Actualmente la política se encuentra en Escocha impartiendo clases en una universidad.





We can confirm that we are in possession of a European arrest warrant for Clara Ponsati. We have made a number of enquiries to try to trace her and have now been contacted by her solicitor, who is making arrangements for Ms Ponsati to hand herself into police.