Torrent llama a hacer un frente común contra la "represión" del Estado

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha llamado este sábado a hacer un frente común contra la "represión" del Estado y para defender la democracia y los derechos civiles y políticos en Cataluña tras los nuevos encarcelamientos de soberanistas.

Lo ha hecho durante la lectura de la 'Declaración en defensa de los principios democráticos y los derechos civiles y políticos', tras el pleno de investidura de Jordi Turull, sesión suspendida antes de la votación precisamente por el encarcelamiento del candidato.

La lectura se ha producido en el Auditorio del Parlament una vez finalizado el pleno, y la sala la han llenado diputados de JxCat, ERC, la CUP y los comuns, además de familiares y allegados de los soberanistas encausados, y de representantes institucionales y de la sociedad civil.

Torrent ha querido dirigirse a los catalanes ante "la gravedad de la situación política y democrática" de los últimos meses, agravada por el encarcelamiento el viernes de cinco políticos soberanistas más.

Considera estos encarcelamientos "un ataque al corazón de la democracia, y que, en consecuencia, nadie puede quedar indiferente", teniendo en cuenta la cantidad de políticos que están presos o en el exilio, ha señalado.

"Nos hallamos en un contexto de involución democrática sin precedentes" en que se ha visto cómo se perseguía policialmente un referéndum y se reprimía a quienes intentaban votar, y cómo se han vulnerado los derechos fundamentales y se han criminalizado las ideas.

Ante esta situación, ve urgente "formar un frente unitario en defensa de la democracia y los derechos fundamentales, un frente transversal basado en el respeto a la pluralidad".

Y ha detallado que ese frente común debería ser una "alianza de todos los demócratas para exigir y conseguir la libertad" de los presos soberanistas, teniendo en cuenta que su encarcelamiento es propio de un régimen autoritario y no de un país democrático, según él.

"No les quiero proponer retórica; les propongo dignidad. No les pido lamentos; les pido respuestas" ante una situación en que no se está respetando la separación de poderes y en la que se está atacando la democracia, ha advertido.

"YA BASTA"

Torrent ha dicho que "ya basta" de tanta represión y ha citado a todos los encarcelados o en el extranjero, para asegurarles que luchará hasta el final para lograr su regreso a Cataluña.

"Nos comprometemos solemnemente a no descansar hasta que estéis en casa. No pararemos hasta que seáis libres y estéis con vuestras familias" y hasta que finalice toda esta injusticia y persecución ideológica, ha añadido.

También ha asegurado que no es una lucha de banderas, sino de valores universales: "Por eso emplazo a los demócratas de España, Europa y el mundo a apoyarnos y a ser solidarios con nosotros como nosotros lo hemos sido tantas veces".

Y ha instado a que la respuesta al Estado sea "cívica, pacífica, democrática y masiva", y a poner la política en el centro de todas las acciones para obtener un futuro de esperanza y libertad.

"CON LA CABEZA BIEN ALTA"

"Que todo el mundo esté seguro de que este país siempre seguirá adelante, digno y con la cabeza bien alta [...]. Si actuamos conjuntamente conseguiremos poner fin a las imposiciones y a la represión", ha añadido.

Y ha finalizado su discurso pidiendo que todos los demócratas se conjuren y clamando: "Viva la democracia y viva Cataluña".

Las palabras de Torrent han sido largamente ovacionadas y han culminado con gritos de 'Libertad para los presos políticos' y el canto al unísono de 'Els Segadors'.