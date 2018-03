Torrent rechaza reunir a la Mesa y a la Junta de Portavoces y sigue adelante con el pleno

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha rechazado la petición de Cs para reunir a la Mesa y a la Junta de Portavoces antes de que se celebre el pleno de investidura de Jordi Turull (JxCat) convocado este jueves a las 17 horas.

Según han explicado fuentes parlamentarias, Cs ha basado su petición en "consideraciones políticas" que ya podrán expresar en el pleno y que no hacen necesario reunir a los máximos órganos de gobierno del Parlament.

Cs ha registrado este jueves por la mañana una petición de reconsideración para la urgente desconvocatoria del pleno de investidura de Turull por la "manifiesta inidoneidad del candidato", y ha reclamado una reunión de la Mesa y de la Junta para abordar esta cuestión.

Torrent considera que este argumento es simplemente político y que no pone en cuestión ningún procedimiento reglamentario ni del pleno, por lo que descarta programar una reunión en las próximas horas.

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha reprochado a Torrent que haya propuesto como candidato "a una persona que está imputada por delitos gravísimos, entre ellos malversar dinero público".

Torrent defiende que tanto Cs como el resto de partidos podrán expresar su posicionamiento en el pleno, pues cada uno de ellos tendrá un turno de comparecencia de media hora tras la intervención de Turull.

Torrent "no entendería" que el Rey no firmara el nombramiento de Turull

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado que "no entendería que el Rey no firmara" el nombramiento de Jordi Turull (JxCat) como presidente de la Generalitat si sale elegido en el pleno que se prevé celebrar este jueves por la tarde, porque así lo establece el protocolo.

"El jefe de Estado tiene que firmar el nombramiento del presidente que supere el debate de investidura", ha explicado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press en la que ha defendido proponer a Turull porque es quien cuenta con más apoyos en la Cámara catalana.

Asimismo, ha considerado "un absoluto despropósito" que el candidato de JxCat pueda acabar en prisión tras ser investido presidente de la Generalitat por una causa que cree política.