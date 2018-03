Arrimadas (Cs) afirma que JxCat "no quiere levantar el 155" al apostar por Turull

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, se ha dirigido a Jordi Turull (JxCat) tras su discurso como candidato a la Presidencia de la Generalitat, para decirle que JxCat "no quiere levantar el 155" al proponer como presidente a un investigado por el Tribunal Supremo.

Lo ha dicho en su intervención en el pleno de este jueves, donde también ha reprochado a Turull que su discurso ha sido poco convincente: "Ha sido capaz de decepcionar a todo el mundo".

Para ella, Turull "no ha aceptado la realidad ni ha venido a reconocer que todo ha sido una farsa, que no hay república ni Arcadia feliz de la Catalunya independiente", y ha constatado que no ha aludido a lo que considera que muchos independentistas esperaban escuchar: la república y la independencia.

La líder de la oposición ha explicado que el 'no' de su grupo a Turull no viene del desacuerdo ideológico, sino porque cree que los soberanistas "se han salido del terreno democrático".

"Hoy no estamos ante un pleno de investidura, y no porque vaya a ser una investidura fallida, sino porque no venimos aquí a investir a un presidente efectivo", y ha criticado la convocatoria de urgencia de un pleno para proponer a un candidato con asuntos pendientes con la justicia.

Arrimadas ha lamentado que les convoquen "para tener un capítulo más de esta novela del 'procés' que ustedes están escribiendo", que ha definido como una novela larga, cara y de ficción.

Además, ha vaticinado que "el capítulo de Turull de esta novela de ficción" será corto y que ni siquiera JxCat pretende que sea presidente.

Respecto a las posibilidades del candidato de ser pieza clave para la concordia entre el Estado y la Generalitat, ha asegurado que Turull "no puede ser parte de la solución en Catalunya, porque es parte de problema".

También ha reprochado al bloque soberanista que haya "roto toda posibilidad de pacto en el Parlament, porque lo han roto en la sociedad", y ha añadido que los independentistas no desean gestionar los problemas de Catalunya, sino alargar el proceso soberanista para no enfrentarse a la realidad.

Y ha concluido su discurso exigiendo a Turull que diga algún aspecto positivo que haya aportado el proceso soberanista a la sociedad catalana: "A pesar de todo lo que han roto, Catalunya se va a volver a levantar".