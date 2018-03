La Universidad asegura que Cifuentes aprobó todas las materias de su Máster

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aprobó todas las asignaturas de su Máster y que hubo un error de trascripción a la hora de registrar dos calificaciones, que aparecían inicialmente como "no presentado" por un error administrativo.

Así lo ha indicado el rector en rueda de prensa con el director del Máster de Derecho Público Autonómico que ha suscitado polémica tras una información del 'eldiario.es' sobre un presunto caso de falsificación de las notas en el caso de la presidenta. En esa comparecencia estaba presente también el profesor de la asignatura sobre Financiación de las Comunidades Autónomas, la otra disciplina en que se levantó un acta inicial de no presentado.

El rector ha explicado que ha verificado con los profesores y docentes que en el trabajo de fin de Máster y en una asignatura obtuvo la calificación de 7,5 (notable) entre el periodo 2011 y 2012, aunque cuando se solicitó que se expidiera el título dos años después, se detectó que había dos calificaciones de "no presentado".

Al preguntarse a los profesores responsables sobre este punto, los dos docentes confirman que esa referencia es "equivocada" y se procede por parte de un funcionario a cambiar esa nota por un notable. "No ha habido ningún error administrativo", ha subrayado el rector.

El director del Máster, Enrique Álvarez Conde, ha sido preguntado en diversas ocasiones cómo la presidenta de la Comunidad pudo presentar al trabajo de fin de máster (TFM) si figuraba una calificación en una asignatura como no presentada, cuando la normativa vigente entonces recogía que para ello se debían tener todas las asignaturas presentadas.

Al respecto, ha comentado que desconoce en estos momentos todos los detalles este pormenor, pero sí ha asegurado que el expediente está "conforme a la legalidad" y que "nadie ha tenido un trato de preferencia" en la universidad.

Álvarez Conde ha incidido en que el sistema de calificación permite que se suba inicialmente las notas pero que existe un período en el que quedan abiertas las actas. Si algún alumno detecta el error se solventa en ese momento pero puede haber casos en los que ninguna de las partes lo detecta y se acaba solventando posteriormente.

El rector ha asegurado también que ha contactado personalmente con el tribunal que calificó ese Trabajo de Fin de Máster en 2012 (tres profesoras de la institución) y han corroborado que Cifuentes obtuvo la calificación de 7,5 en ese TFM.

Por su parte, el profesor de la asignatura que faltaba por modificarse que versaba sobre la Financiación de las Comunidades Autónomas, Pablo Chico, ha manifestado que había un problema al registrar la nota de las asignaturas. Al detectarse, se resuelve, ha manifestado.

"He repasado los exámenes y sí aparece. Se aprobó con un 7,5. Había otro caso, una alumna que había aprobado con un cinco y constaba como no presentado", ha añadido para insistir en que este tipo de casos no son extraños en la universidad.

Chico ha señalado a los periodistas que no se acordaba de Cifuentes y ha añadido que entonces "no era tan famosa", para incidir en que "a veces" se han dado casos en los que no se han grabado correctamente las notas.

Los medios de comunicación presentes han preguntando a la institución si piensa publicar ese TFM y la resolución del tribunal para despejar dudas sobre esta polémica. Al respecto, el director del Máster ha detallado que la universidad publicita sus comunicaciones públicas pero que hay elementos que están sujetos a la Ley de Protección de Datos, en referencia al trabajo elaborado por la presidenta de la comunidad.

El rector de la URJC ha asegurado que la universidad ha recabado en menos de 24 horas toda la información disponible sobre esta cuestión y ha aseverado que desde que llegó al cargo su único objetivo ha sido trabajar por la "excelencia" y "transparencia" de la institución.