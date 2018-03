Rajoy avisa al PSOE de que si no se aviene a un acuerdo para las pensiones aprobará medidas sin ellos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avisado este miércoles al PSOE de que si sigue apostando "por la confrontación" y continúa poniendo "toda clase de pretextos" para no llegar a un acuerdo sobre las pensiones en el seno del Pacto de Toledo, el Gobierno impulsará medidas sin los socialistas.

Así lo ha manifestado en su respuesta a la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, durante la sesión de control al Gobierno. "Vamos a intentar seguir trabajando en el Pacto de Toledo para tomar una solución acordada y que tranquilice a la gente y les invitamos si quieren. Y si no, pues lo haremos en solitario", ha dicho.

Rajoy se ha mostrado sorprendido por que Robles volviera a insistir en debatir sobre pensiones tras "mantener hace siete días cuatro horas largas de debate" sobre este tema, y ha elucubrado que la portavoz "no debió quedar muy satisfecha de su intervención" de hace una semana. "¿Qué sentido tiene que la repita aquí, con menos palabras y la misma brillantez?", le ha preguntado.

"Con absoluta franqueza, desconozco cuál es el camino que han elegido ustedes o usted y a dónde lleva ese camino", ha aseverado Rajoy, volviendo a criticar la posición que ha adoptado el PSOE en el tema de las pensiones.

"PROPUESTAS ASUMIBLES", NO "CHEQUES SIN FONDOS"

Todo ello, tras preguntarle Robles si compartía las manifestaciones de su portavoz parlamentario, Rafael Hernando, al que ha preferido no nombrar, sobre que las manifestaciones de pensionistas "no sirven para nada".

El presidente del Gobierno ha asegurado no tener constancia de tal afirmación, y ha subrayado que tanto el PP como su Gobierno expresan "el máximo respeto a quienes ejercen el legítimo y constitucional derecho a manifestarse".

Rajoy interpreta estas manifestaciones como "la expresión de la necesidad" de que, "especialmente los poderes públicos", deben "seguir trabajando para pagar, mejorar y garantizar las pensiones". "Le aseguro que donde mejor se puede trabajar es en el Parlamento y en el seno de Pacto de Toledo", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que las pensiones se defienden desde la acción del Gobierno y también desde la oposición, por lo que ha instado a los socialistas a hacerlo "con propuestas creíbles y asumibles y no con palabras vacías o cheques sin fondos".

ROBLES LE PIDE QUE "SALGA A EUROPA CON LA CABEZA ALTA"

Frente a ello, Robles ha animado al presidente del Gobierno a que "escuche" a su ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, partidario de "escuchar la voz de la calle". "No es justo ni digno que las pensiones lleven cinco años creciendo con una subida sólo del 0,25%", ha insistido la portavoz.

Así, ha criticado que los pensionistas hayan recibido una carta anunciando "una subida de uno, dos, o tres euros" cuando la economía española "sigue creciendo al 3%", que el Gobierno haya aprobado "una amnistía fiscal de 40.000 millones", y que "se han rescatado bancos por 77.000 millones".

"Usted habla de herencias adquiridas: como consecuencia de su gestión, hay un déficit estructural de 80.000 millones en la Seguridad Social y ha dejado sin nada el Fondo de Reserva de las pensiones", ha espetado a Rajoy, poniendo en duda la credibilidad de su anuncio de subir las pensiones mínimas "cuando se pueda": "¿Cómo le vamos a creer si durante seis años no ha tocado usted las pensiones de viudedad?".

Concluyendo con la advertencia a Rajoy de que los pensionistas "están hartos de palabras huecas", la portavoz socialista ha pedido que "oiga a sus colegas extranjeros", pues ha señalado que otros países están aprobando fórmulas de revalorización para "no perder poder adquisitivo". "Salga usted a Europa con la cabeza alta e incremente y revalorice las pensiones de los pensionistas españoles, ha aseverado.

"USTEDES APLICARON LA PEOR REVALORIZACIÓN: EL CERO"

Durante su réplica, además de lamentar que el PSOE apueste "por la confrontación" e imponga "toda clase de pretextos" para no alcanzar un acuerdo, Rajoy ha recordado la congelación de las pensiones aprobada en el último Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Lo cierto es que lo importante es lo que hacen ustedes cuando gobiernan. Hablan de revalorización y aplicaron el peor índice de revalorización, que es el cero", ha aseverado, recordando que ese año la inflación alcanzó el 2,9%.

En todo caso, ha acusado a los socialistas de desarrollar una política económica que provocó un aumento del desempleo en tres millones de personas y que eso "puso en peligro las pensiones y otras muchas cosas más".