Cifuentes subraya en el Congreso que no participó en las campañas "ni b, ni c, ni d" del PP de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región, Cristina Cifuentes, ha defendido en el Congreso que jamás participó en las campañas "ni b, ni c, ni d, ni de ninguna letra del alfabeto" del PP de Madrid así como que su papel en la "campaña a" en los comicios de 2007 y 2011 era "exclusivamente de movilización", como secretaria territorial que se encargaba de que los militantes acudiesen a los actos, no de "gestión ni económica".

La dirigente madrileña ha hecho estas declaraciones este martes ante la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP. Cifuentes que ha acudido a la Cámara arropada por el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, se ha convertido en la primera dirigente del PP en activo en comparecer ante este órgano.

La presidenta madrileña ha insistido en varias ocasiones en que "nunca jamás" participó "en la administración ni en la gestión" del PP de Madrid ni de sus campañas electorales hasta hace un año cuando fue nombrada presidenta. Ha admitido, eso sí, que estaba en el comité de campaña, pero ha reiterado que su responsabilidad era la "movilización de dirigentes y de las personas para que fueran a los mítines".

"PUNTO PELOTA"

"Punto pelota", le ha espetado al portavoz socialista, Artemi Rallo, quien ha remarcado que Cifuentes compatibilizó su cargo de secretaria Territorial con su puesto como patrona de Fundescam y le ha preguntado también sobre la adjudicación al expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández de la cafetería de la Asamblea de Madrid cuando ella era vicepresidenta de la institución.

La presidenta ha explicado que no intervino en "ninguna de las decisiones de Fundescam", fundación vinculada al PP supuestamente utilizada para financiar ilegalmente al partido, en la que entró en febrero de 2005 y estuvo hasta 2008, y que se limitó a "aceptar el cargo y participar en una Junta en la que se modificaron los Estatutos". "No intervine en ninguna de las decisiones de la fundación", ha dicho.

Además, ha replicado que todas las adjudicaciones que realizó la Asamblea se acordaron por unanimidad, es decir también con el apoyo del PSOE e IU y siempre a la empresa que, según los técnicos, habían presentado las mejores ofertas.

También ha negado que la Policía o la Guardia Civil le hayan acusado de cuestiones relacionadas con este asunto. "En mi larguísima trayectoria, de más de 30 años, jamás he sido investigada ni imputada", ha indicado, añadiendo que sí hubo dos informes de la UCO sobre la adjudicación de la citada cafetería que ella respeta pero no comparte. Aunque ha defendido el trabajo de la Benemérita ha insistido en que esos informes de la UCO "no se sostienen", aunque tendrá que ser el juez instructor quien diga la última palabra.