El PSOE mantiene su rechazo a la prisión permanente revisable

El PSOE mantiene inamovible su oposición a la prisión permanente revisable al considerar que esta medida no cumple con la finalidad que debe perseguir una pena de cárcel, la reinserción social, ha explicado este lunes la 'número dos' de la formación, Adriana Lastra.

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, Lastra ha dedicado sus primeras palabras a enviar el "más sentido pésame" y un mensaje de "apoyo, calor y cariño" a los padres de Gabriel Cruz, el niño de 8 años desaparecido en Níjar (Almería) y cuyo cadáver fue encontrado este domingo en el maletero de un vehículo conducido por la novia del padre del menor.

Tras reconocer el trabajo desplegado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a cargo de la investigación del caso, Lastra ha elogiado la "lección de vida" que la madre de Gabriel, Patricia Fernández, ha dado en los medios de comunicación, donde ha pedido que el trágico suceso "no acabe en rabia" y "que no se hable" de la mujer detenida, porque "no se merece que se le dé cobertura".

A cuatro días de que el Congreso de los Diputados debata sobre sendas propuestas de PP y Ciudadanos --una para ampliar los crímenes penados con prisión permanente revisable y otra para endurecer el Código Penal--, Lastra ha confirmado que los socialistas votarán "en contra" de las dos iniciativas, presentadas como enmiendas a la totalidad de una proposición de ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable.

"Eso nos devuelve a la casilla de salida porque la prisión permanente revisable es una realidad hoy", ha señalado Lastra, que ha recordado que el TC tiene pendiente pronunciarse sobre el recurso presentado en 2015 por la oposición a esta medida, al considerarla inconstitucional.

Los socialistas, ha añadido, se mantienen a la espera de que el Alto Tribunal les dé la razón. Pero si no lo hace, el PSOE no tiene intención de abrir un proceso de reflexión sobre su postura favorable a derogar la prisión permanente revisable, pues esta posición se fundamenta en "profundos valores democráticos".

El PSOE, ha explicado, defiende que la finalidad de la prisión ha de ser la "reinserción social" y consideran que una medida como la prisión permanente revisable no responde a ese objetivo. Aunque Lastra ha querido subrayar el "dolor" que produce a la familia socialista casos como el de Gabriel Cruz, se ha mostrado radicalmente en contra de "legislar en caliente" y ha recordado que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ya endureció en 2008 el Código Penal.

La semana pasada, el padre de Diana Quer se reunió con representantes del PSOE, entre ellos su portavoz parlamentaria, Margarita Robles, para pedirles una reflexión sobre su oposición contraria a la prisión permanente revisable.