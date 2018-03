¿Qué puedo hacer si soy hombre y apoyo la huelga feminista del 8 de marzo?

La huelga feminista convocada para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, comenzó a fraguarse el año pasado con paros simbólicos en todo el país. Sin embargo, este jueves será diferente. Por primera vez en la historia de España, se llevará a cabo una huelga laboral legal para reclamar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

Al tratarse de un paro convocado por sindicatos, los hombres están legalmente amparados para adherirse a la huelga del 8-M. Sin embargo, las organizaciones feministas han expresado su deseo de que sólo las mujeres la secunden.

De esta manera estos colectivos pretenden evidenciar que sin el trabajo femenino, remunerado o no, nada funciona. Algunos de estos colectivos han pedido a los hombres que faciliten a las mujeres de su entorno sumarse a la propuesta.

¿Qué puedo hacer si soy hombre y apoyo la huelga feminista?

La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) hizo hace unas semanas un llamamiento para que los hombres apoyaran la huelga, ya que consideran que "es una gran oportunidad" para que se impliquen en la causa.

La organización apela a los hombres para que "visibilicen la importancia social que tienen los trabajos de cuidados y domésticos" y se sumen a las reivindicaciones feministas.

En un comunicado AHIGE pide, entre otras cosas, que este 8 de marzo sean los padres quienes se encarguen de los hijos o que los trabajadores faciliten que sus compañeras vayan a la huelga. También piden que los profesores no pasen lista o que los empresarios no descuenten el día ni tomen represalias.

Estas son las medidas que propone AHIGE para los hombres que quieran apoyar la huelga feminista del 8 de marzo:

- Si eres padre, encárgate de tus hijas e hijos.

- Si eres amigo, ofrécete de niñero.

- Si eres compañero de trabajo, facilita que tus compañeras vayan a la huelga.

- Si eres empresario, no descuentes el día ni tomes represalias.

- Si eres estudiante, apoya a tus compañeras acompañándolas en la huelga o facilitándoles los apuntes del día.

- Si eres profesor, no pases lista. Recuerda: es una falta justificada y urgente, las alumnas que no están en tu aula están en la calle gritando: "si nosotras paramos, se para el mundo".

- Si en tu familia hay una persona dependiente y es una mujer quien la cuida, mañana es un buen día para que empieces a hacerlo tú (y no te limites al próximo 8 de marzo), el año tiene 365 días y quien necesita cuidados los requiere todos y cada uno de ellos.

- Si vives con una mujer, asume las tareas domésticas y reparte equitativamente las mismas todo el año.

- Si tienes una relación afectiva con una mujer, facilita que ella pueda participar en la huelga y en las manifestaciones.

- Si trabajas en un medio de comunicación, difunde la convocatoria de huelga y todas las acciones que ellas organicen.

- Si eres un hombre que estás por la igualdad, difunde el evento entre tus conocidos y divúlgalo en las redes sociales.

- Si vas a una manifestación o concentración porque ellas no necesitan que estés en las tareas anteriores, escucha, no te pongas delante, no des órdenes ni lideres las actividades, simplemente acompaña.