A vueltas con la mili obligatoria: Cospedal la descarta por el momento

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha insistido este miércoles en que la sociedad española "no entendería" que se recuperase el servicio militar obligatorio, aunque sí cree importante divulgar la cultura de defensa y para ello promoverá iniciativas que permitan a la ciudadanía conocer los valores que defienden las Fuerzas Armadas.

"Hoy por hoy, restablecer el servicio militar obligatorio en España no se entendería tal y como estaba configurado antes de que dejara de ser obligatorio", ha explicado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Una vez descartada esta opción, ha reconocido que no ve mal iniciativas como la adoptada en Francia para que sus ciudadanos reciban durante un mes nociones de sus Fuerzas Armadas y la cultura de defensa. "Eso no me parecería mal, no es lo mismo que la 'mili'", ha reconocido insistiendo en que acercar a la sociedad la cultura de defensa es "muy bueno" para el país.

El Ministerio de Defensa está trabajando en este sentido con un plan que prevé presentar este primer semestre del año y convenios con los colegios tanto privados como públicos para que los alumnos reciban en las aulas nociones sobre la labor de los militares, su función constitucional y su trabajo al servicio de la paz y la seguridad.