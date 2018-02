Gabriel (CUP) afirma que pedir su extradición evidenciaría una persecución "política"

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha asegurado este miércoles que, si España pidiera su extradición para comparecer ante el Tribunal Supremo (TS), se pondría en evidencia que al independentismo se le "persigue por una situación política".

Lo ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, minutos después de que el juez del TS Pablo Llarena haya ordenado detenerla por su incomparecencia este miércoles ante él sin alegar causa legítima que se lo impida, aunque no ha activado la orden internacional que había solicitado la Fiscalía.

La Fiscalía del Tribunal Supremo había solicitado que se dictara auto de prisión contra la exdiputada y, una vez acordada, se procediera a cursar la orden de busca y captura internacional y su detención preventiva, a los efectos de cursar la posterior demanda de extradición a Suiza.

"Si se interpone la demanda de extradición podríamos interponer una petición de asilo porque creemos que hay la base suficiente para poderla pedir", ha dicho.

La respuesta jurídica de Gabriel busca construir un "espejo al Estado, a su judicatura y a su Ejecutivo para poner en evidencia" que se les persigue por cuestiones políticas.

De hecho, el Gobierno suizo ha asegurado este mismo miércoles que rechazará la petición de extradición de Gabriel porque, según el portavoz de la Oficina Federal de Justicia suiza, Folco Galli, "se trata con toda probabilidad de un delito político".

Gabriel ha mostrado su predisposición ha reivindicar en Ginebra (Suiza) "que se acabe la excepcionalidad en Catalunya, que salgan los presos políticos, que se archive esta causa" y que todas las personas que están fuera puedan volver.

Preguntada por si su decisión de trasladarse a la capital helvética y no comparecer ante el TS puede perjudicar a los que están en la cárcel, ha replicado que, en base al derecho penal, "las conductas penales tienen que individualizarse".

"No se te puede reprochar un comportamiento que no sea personal y que no concurra el ánimo individual para cometer el delito", ha dicho y ha criticado que las últimas resoluciones judiciales se escapen de esa aplicación del Código Penal.

Gabriel considera que en la causa que investiga el proceso independentista se les está aplicando el 'Código Penal del enemigo': "Por lo que somos y por lo que pensamos".

"Es evidente que no ha habido rebelión armada y violenta y, por tanto, el fundamento de los delitos que se nos pretenden atribuir no existen, es una persecución política", ha reiterado, y ha asegurado que se quiere liquidar y humillar al independentismo.