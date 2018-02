El Eurogrupo elige hoy entre Guindos y Lane al próximo vicepresidente del BCE

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) decidirán el lunes quién será el próximo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE): el titular español de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, que parte como favorito, o el gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane.

Los responsables de la cartera económica de la zona euro iniciarán su encuentro a las 15.00 horas, pero antes de centrarse en este asunto abordarán las últimas novedades del rescate de Grecia y la reciente misión de supervisión a Irlanda. Por lo tanto, hasta las 17.00 horas no se esperan noticias sobre el debate de la vicepresidencia de la institución monetaria, según calculan fuentes comunitarias.

El candidato español parte como favorito en los círculos de Bruselas y lo cierto es que De Guindos ha reiterado en numerosas ocasiones durante meses que el próximo puesto del BCE será para España. "Estoy convencido de que tenemos muchos apoyos, España va a conseguir este puesto y es el escenario que contemplamos", dijo De Guindos cuando confirmó su candidatura.

España cuenta con el apoyo de Portugal, Eslovaquia y Malta, tres gobiernos socialdemócratas que han avanzado públicamente que respaldarán al ministro español. Aunque se desconoce la posición oficial de Francia, fuentes diplomáticas galas recuerdan que el ministro Bruno Le Maire "siempre ha dicho que De Guindos" tiene experiencia para "este tipo de posición", y enfatizan que "no habrá sorpresas el lunes".

También se especula con que Alemania votará a favor del español a cambio del apoyo a Jens Weidmann como sucesor de Mario Draghi al frente del BCE a partir 2019.

En todo caso, si el lunes ambos candidatos todavía estuvieran en liza, el presidente del Eurogrupo haría un "sondeo" para averiguar cuál de los dos tiene más posibilidades de convertirse en el nuevo vicepresidente del BCE, en sustitución del portugués Vítor Constancio.

Cuando el Eurogrupo comience las deliberaciones sobre el BCE se dará la circunstancia de que uno de los dos candidatos, el español De Guindos, estará presente en el debate al ser ministro, mientras que Lane no participará en el mismo en persona, sino que estará representado por el titular irlandés de Finanzas, Paschal Donohoe.

NO HABRÁ PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS

El hecho de que uno de los dos no vaya a estar presente en las conversaciones explica que no vaya a haber presentaciones formales de las candidaturas, según ha indicado un alto funcionario comunitario, que además ha añadido que "muchos querrían ver algo sin voto".

Esta frase sugiere la posibilidad de que uno de las dos personas que se han postulado al cargo decida retirar su candidatura tras comprobar que no tiene apoyos suficientes entre los ministros. Lane es por ahora el candidato con menos respaldo público pero Dublín asegura que el ministro está "totalmente comprometido" con la candidatura del gobernador de Irlanda.

"El ministro Donohoe apoya completamente la nominación del gobernador Lane y confía en que hay un apoyo sólido para el candidato irlandés", señalan fuentes del Ministerio de Finanzas irlandés, que añaden que seguirán haciendo campaña "en los próximos días".

Lane llega fortalecido tras las audiencias celebradas esta semana ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, puesto que una mayoría de grupos políticos concluyó que el candidato irlandés fue más convincente que el español, sobre el que algunas formaciones tienen "reservas". No obstante, este dictamen no es vinculante.

Así, los ministros de Finanzas del euro acordarán el lunes, salvo sorpresa, quién será el nuevo vicepresidente del BCE a partir del próximo 1 de junio, aunque la decisión no se formalizará hasta el día siguiente, durante la reunión de ministros de Economía de la UE (Ecofin).

Si finalmente no hay consenso entre los socios, se efectuará una votación mediante mayoría reforzada, que exige recibir el apoyo de al menos 14 de los 19 países de la moneda única, que representen como mínimo al 65% de la población de la eurozona. El último paso del nombramiento no llegará hasta el 22 o 23 de marzo, cuando los líderes europeos confirmen definitivamente el nombramiento.

El Parlamento Europeo debe pronunciarse sobre el candidato que sea elegido, y para ello tendrá lugar una nueva comparecencia el próximo 26 de febrero. De nuevo, el dictamen que apruebe la Eurocámara no será vinculante, al igual que el dictamen que emita el propio BCE.

RECUPERAR EL 'SILLÓN' PERDIDO EN 2012

El gran objetivo de España es recuperar un cargo europeo de relevancia en las instituciones europeas después de que en 2012 se perdiese el puesto en el Comité Ejecutivo del BCE. Entonces expiró el mandato de José Manuel González-Páramo y fue sustituido por el luxemburgués Yves Mersh al imponerse al español Antonio Sáinz de Vicuña

Para ello, el Gobierno optó por presentar a De Guindos, que de ser elegido se haría con la vicepresidencia del BCE tras haber sido durante algo más de seis años el responsable de la cartera económica de los gobiernos de Mariano Rajoy.

Desde 2004 hasta 2006 fue miembro del consejo asesor para Europa de Lehman Brothers y entre 2006 y 2008 ocupó el puesto de presidente ejecutivo para España y Portugal en dicha entidad y presidente para España y Portugal de Nomura Securities. Antes de ser nombrado ministro en diciembre de 2011 era socio responsable de servicios financieros en PriceswaterhouseCoopers (PwC) y desde 2010 era director del IE Business School.

Lane ocupa desde 2015 la presidencia del Banco de Irlanda, por lo que ha formado parte desde entonces del Consejo de Gobierno del BCE. Desde el año pasado, además, el economista irlandés es presidente del grupo de trabajo de Alto Nivel del Consejo Europeo de Riesgo Sistémico (ESRB por su siga en inglés).