El PP cree que usar 'portavozas' es de una "profuda incultura" y el PSOE y Podemos lo avalan

El portavoz de Cultura del PP y doctor en Filología Latina, Emilio del Río, considera que usar el término 'portavoza' denota una "profunda incultura" y ha avisado a quienes lo utilizan de que "cargándose el lenguaje" no se "avanza más ni se defiende más la igualdad" entre hombres y mujeres.

Del Río ha terciado sí en la polémica desatada después de que la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, utilizase el martes esa denominación que este jueves ha recibido el respaldo de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

El diputado, doctor en Filología Latina, ha señalado que lo que revela el uso de 'portavoza' es "una profunda incultura" ya que en español ya hay un término en femenino que, según ha explicado Del Río es "la portavoz" ya que la palabra voz, tanto en castellano como en latín, es femenina. "A estas alturas, parece que hay que volver a explicarles a algunos, que además han pasado por la universidad, la diferencia entre sexo y género", ha apuntado ante los medios.

"Lo que hay es un intento de parecer que se defiende más la igualdad entre hombres y mujeres cargándose el lenguaje y no se es más defensor de la igualdad real entre mujeres y hombres inventándose estas palabras", ha insistido el 'popular', que ha acusado a los miembros del partido morado de "una profunda incultura" y de ser "un mal ejemplo para los millones de jóvenes que están estudiando español".

"ME PARECE GRAVÍSIMO"

Del mismo modo, ha manifestado que Podemos está poniendo el lenguaje "al servicio de su sectarismo ideológico" y, a su juicio, "si están dispuestos a esto, están dispuestos a todo". "El lenguaje es algo que compartimos, es común y tiene un uso y unas reglas. Es que me parecería ridículo si no me pareciera tan grave lo que hacen", ha declarado el portavoz del PP.

Para concluir, Del Río ha defendido que "lo que hace falta es que el país tenga unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), unas políticas de empleo y políticas de conciliación" para luchar contra la desigualdad entre mujeres y hombres. "Y, para algunos, por lo que veo, también de Educación y de Cultura", ha precisado.

DAR VISIBILIDAD

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha defendido este jueves el uso del término 'portavoza' para dar visibilidad a la mujer, pese a las críticas de la Real Academia (RAE) y del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, al que ha recomendado que "lea más feminismo y sobre igualdad".

En respuesta a una usuaria de Twitter, la RAE precisó este martes que el sustantivo "portavoz" es común en cuanto al género, lo que significa que coinciden su forma de masculino y de femenino. "El género gramatical se evidencia, en esos casos, a través de los determinantes y adjetivos: el portavoz español/la portavoz española", añadía la institución.

Montero ha sido preguntada, en rueda de prensa en la Cámara Baja, acerca de las declaraciones del titular de Educación en las que criticaba su uso del término 'portavoza' en sus declaraciones, señalando que en España se va a "mejorar mucho el sistema educativo".

"Quizás el ministro de Educación debería tomar ejemplo de Unidas Podemos, del conjunto del movimiento feminista y del conjunto de la ciudadanía y saber que, aunque suena extraño y, a veces, pesado, apuestan por defender la igualdad y no a una sociedad que invisibiliza a las mujeres", ha respondido la diputada.

Montero ha defendido el término señalando que, "a veces desdoblando el lenguaje, aunque no suene muy correcto, se puede avanzar en la igualdad". A su juicio, "ya son demasiados los siglos en los que el lenguaje se utiliza como instrumento para perpetuar el machismo en las sociedades", ya que "la mayoría" de los idiomas "usan el masculino para referirse también a la otra mitad de la población". En este sentido, ha recordado que "lo que no se nombra suele no existir".