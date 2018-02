Cs propone que los prófugos de la Justicia como Puigdemont no puedan presentarse a las elecciones

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha adelantado este jueves una propuesta de su partido para modificar la legislación electoral de manera que los prófugos de la justicia, como el expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, no puedan presentarse a unos comicios.

Tras referirse a la reunión que Cs va a mantener con Podemos este jueves en el Congreso para tratar de impulsar la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), Rivera ha indicado que su partido va a plantear incluir esa circunstancia entre los motivos que hacen inelegible a una persona.

"Vamos a proponer que los prófugos de la justicia no puedan ser elegibles en una lista electoral. Los señores que no dan la cara y que huyen de la justicia, que cometen desacato a un tribunal, no pueden ser candidatos a nada, porque están incumpliendo las nociones más básicas de la democracia", ha afirmado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

ENCUENTRO CON EL PSOE LA SEMANA QUE VIENE

Asimismo, Rivera ha anunciado que su partido se reunirá con los socialistas a lo largo de la próxima semana para abordar también con ellos la reforma electoral, si bien ha dicho que quedan por concretar el día y la hora: "Hemos tenido conversaciones entre portavoces y me comentaban ayer mis compañeros que será la semana que viene", ha explicado.

El líder de Cs ha relatado que fue el partido de Pedro Sánchez el que se dirigió a la formación naranja: "Primero dijo que no, luego que sí. Lo celebro", ha asegurado.

Además, ha expresado su esperanza de iniciar también contactos con el Partido Popular a este respecto pese a que, desde su punto de vista, ni PP ni PSOE han querido nunca modificar la ley electoral.

Entre las propuestas de Cs, destaca el uso de la "doble lista", una por distritos y otra a nivel nacional, algo que, según ha reconocido, no podría hacerse sin una reforma constitucional.

Además, proponen el uso de listas desbloqueadas, que permitan elegir un partido y, dentro del mismo, el orden de sus representantes, elegir "quién va más arriba y quién más abajo": "Permitiría premiar o castigar a los diputados y cargos públicos en función de los que crean conveniente [los ciudadanos]", ha recalcado.

También apuestan por "simplificar" el sistema del voto rogado, hacer más "proporcional" el reparto de escaños en función de los votos e incluir el 'mailing' único --enviar juntas por correo todas las papeletas de los partidos durante la campaña electoral--, una medida que ahorraría, según ha afirmado Rivera, entre 30 y 40 millones de euros además de papel.