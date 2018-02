El juez rechaza excarcelar a Forn por ser el responsable político del plan de los Mossos para permitir el 1-O

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el denominado 'procés', ha acordado este viernes mantener en prisión provisional y sin fianza al exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn, pese haber renunciado a su escaño como diputado en el Parlamento de Cataluña.

El magistrado instructor ha rechazado en un auto la petición de libertad que hizo el exconsejero en un escrito presentado el 12 de enero, un día después de declarar ante Llarena. Durante su comparecencia se desmarcó de la vía unilateral en el proceso independentista de Cataluña.

Llarena rechaza por segunda vez la excarcelación de Forn al considerar que, desde su posición como consejero de Interior, "aportó a la consecución de la segregación territorial" al supervisar un dispositivo policial del referéndum del 1 de octubre que el magistrado cuestiona por su "transgresión", ya que se ideó teniendo en cuenta el "eventual abandono de la obligación policial de garantizar el orden constitucional y legal".

El juez del Supremo entiende que la participación de Forn fue clave para la "inhibición" de los Mossos durante el 1-O, "logrando que la inactividad policial supusiera perder el último recurso con que cuenta el Estado para la aplicación forzosa del orden jurídico en una Comunidad Autónoma en la que las competencias de orden público están transferidas". El objetivo, dice, era "forzar al Estado a aceptar la independencia".

Forn renunció el pasado 23 de enero a su acta de diputado en el Parlament por su situación personal en la prisión madrileña de Estremera y, tal como dijo en la carta remitida a la Mesa de la cámara parlamentaria, adquirió "unos compromisos" con el alto tribunal que podrían "representar una contradicción" con su grupo parlamentario, Junts per Catalunya.

NO DESCARTA QUE VUELVA AL GOBIERNO

El juez instructor no ha dado credibilidad al ex responsable del Interior en Cataluña ya que, según explica en su auto, su condición de investigado por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos no parte de haber ostentado una condición de diputado, sino de haber desplegado "una responsabilidad ejecutiva y de gobierno" que no descarta que vuelva a tener.

Asimismo, el magistrado hace una alusión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont --huido en Bruselas (Bélgica)-- al destacar que Forn y él tienen la misma "ideología" que resume en el objetivo final de alcanzar la independencia de Cataluña. En este punto cita también al ex mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, investigado en la Audiencia Nacional.

Apoyándose en la declaración este viernes como testigo del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo del 1-O, el juez Llarena recuerda que en la Junta de Seguridad del 28 de octubre el propio Forn "adelantó la imposibilidad de cumplir el mandato judicial" por el deseo de la Generalitat de "evitar un conflicto de masas de ciudadanos".

En aquella reunión, señala el juez, Forn se alineó con otros participantes, entre ellos Carles Puigdemont, "formalizando su voluntad de cumplir las decisiones judiciales" contrarias a celebrar el 1-O pero al mismo tiempo "buscando la tolerancia de la votación, lo que resultaba plenamente coherente con la peculiaridad de que fueran ellos mismos quienes convocaban el acto ilegal que había que impedir".

"Todo ello", añade el magistrado del Supremo, "en perfecta sintonía con la posición que siempre sostuvo el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero Álvarez".