Torrent aplaza la sesión de Puigdemont, aunque no la desconvoca

El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha anunciado este martes que aplaza la sesión de investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, a la espera de emitir alegaciones al TC por parte de los servicios jurídicos del Parlament. Torrent se ha mostrado muy duro con las decisiones del Gobierno y del Tribunal Constitucional y ha cargado contra el Estado: "No aceptaremos que los catalanes votaron mal solo porque no votaron como ellos quisieran, tenemos el deber y el derecho de investir a quienes tiene más apoyo. Ni la vicepresidenta ni el TC decidirán quién ha de ser el presidente de Cataluña. Son los diputados escogidos democráticamente a quien le toca es decisión y por ello propuse a Carles Puigdemont como el candidato. Fue fruto de la voluntad de la mayoría de esta cámara y por lo tanto, no propondré ningún otro candidato a la investura. Tiene toda la legimitidad y derecho a serlo. Por ello Puigdemont me ha pedido amparo y que adopte medidas para salvaguardas sus derechos".

Una vez más, Torrent ha mostrado su defensa de Carles Puigdemont: "Sabe que la defensa de todos los diputados me mueve en el ejercicio de mi responsabilidad, por ello, garantizo su inmunidad, como la de todos los diputados en el Parlament". En este sentido, ha envuelto de tal manera su decisión para acatar la ley y tratar de defender a Puigdemont: "He instado a los servicios jurídicos que el Parlament formule alegaciones a la decisión del Constitucional atendiendo a la decisión del presidente Puigdemont de defender un debate de investidura, por ello el pleno de hoy queda aplazado, pero en ningún caso desconvocado. Se mantiene el pleno y se celebrará una vez acordemos un debate de investidura".

Además, ha instado al Constitucional a que resuelva a la mayor brevedad posible: "Me comprometo a generar el debate de investidura e insto al TC resolver a la mayor brevedad posible para deshacer el desastre que han perpetrado. Tengo el deber de proteger la soberanía de injerencia d eataques antidemocráticos y no me moveré de la defensa de los parlamentarios del Parlament e iré hasta el fin para defender los derechos del señor Puigdemont para defender un debate de garantías", ha explicado.