El Consejo de Estado responde al Gobierno que no hay fundamentos para impugnar la candidatura de Puigdemont

El Gobierno había puesto en marcha los trámites para impugnar este viernes ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Para ello el Gobierno necesitaba el informe preceptivo pero no vinculante de su órgano consultivo, el Consejo de Estado que esta tarde se ha reunido de forma extraordinaria a su comisión permanente para elaborar la respuesta a las dos cuestiones planeadas por el Gobierno. Una respuesta que no era la que el Ejecutivo esperaba. El Consejo de Estado, contra pronóstico, ha respondido que en este momento no hay fundamentos para la impugnación de la candidatura de Puigdemont.

Los informes que solicitó el Gobierno han sido ya contestados de forma negativa. Según las fuentes consultadas, no es posible interponer recursos a título preventivo o la adopción de medidas cautelares. En este momento, explican los informes, solo se trabaja con hipótesis, actos previsibles pero que no se han producido por tanto, no se puede actuar contra acontecimiento futuros. Se trata de una cuestión cronológica. Si se produjeran los actos, entonces si se podría recurrir por lo que habría que esperar a un acto concreto o una proclamación para encontrar un hecho que sea recurrible, según ha adelantado Cadena SER.com.