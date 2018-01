Zoido, sobre la 'crisis' por las nevadas de la AP-6 "No voy a dimitir, no creo tener responsabilidad"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que no va a dimitir de su cargo porque no cree tener responsabilidad política en la gestión realizada por su departamento ante el temporal de nieve que provocó que miles de conductores quedaran atrapados en la AP-6 en la noche del 6 al 7 de enero.

"Yo no voy a dimitir, no creo tener responsabilidad política en la gestión de esta circunstancia que se ha vivido derivada de una autopista concesionada", ha declarado el ministro durante su comparecencia en la Comisión de Interior en el Congreso, en respuesta a las preguntas por parte de la oposición acerca de si pensaba abandonar su puesto. "Mi cargo está a disposición del presidente, yo por esto no debo dimitir", ha insistido.

Zoido ha comparecido este miércoles en la Cámara Baja para informar de las actuaciones del Gobierno durante este episodio, en donde ha negado que se responsabilizara a los conductores de esta situación.

"En ningún caso se ha responsabilizado a los conductores de quedarse atrapados en la AP-6, si no que se ha hecho la reflexión de por qué a algunos no les llegaron los avisos o por qué algunas recomendaciones no fueran atendidas", ha apuntado el ministro, que ha comenzado su intervención pidiendo disculpas a los ciudadanos afectados.

En este sentido, ha aclarado que estas afirmaciones sirven para "hacer autocrítica" de cómo poder mejorar los canales de comunicación "para llegar a todos los conductores" y, al mismo tiempo, concienciar en casos como el ocurrido entre los pasados 6 y 7 de enero.