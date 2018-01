Rajoy: "Intentaré repetir como candidato a presidente en las próximas elecciones"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que "intentaré repetir como candidato en las próximas elecciones generales", en una entrevista en Onda Cero, en la que ha afirmado que "hará todo lo posible" para que se cumpla la ley en España, de forma que Carles Puigdemont no sea investido presidente de la Generalitat. En este punto, ha confirmado que están preparados para recurrir ante el Tribunal Constitucional en cuanto se produzca una decisión de la Mesa del Parlamento catalán porque tienen que "respetar siempre los procedimientos y las formas".

"El Gobierno de España hará todo lo posible para que se cumpla la ley en España y ésa es nuestra obligación. Y la voy a cumplir, como cuando puse en marcha el 155", ha recalcado Rajoy al ser preguntado si el Gobierno no se resigna a evitar la investidura del expresidente de la Generalitat de Cataluña.

Rajoy ha confirmado que ya ha recibido la carta del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, pero no ha querido adelantar qué le dirá en su misiva de respuesta. Eso sí, ha subrayado que no puede pretender que el Gobierno tome alguna decisión que "no puede tomar" como "todo lo referido a las decisiones judiciales. A su juicio, hay que respetar las decisiones judiciales y "por suerte" España es "una democracia con división de poderes".

Ante la posibilidad de que Puigdemont regrese a España, el presidente del Gobierno ha señalado que es "bueno que todo el mundo asuma sus responsabilidades". "Ya sabe cuáles son las reglas de juego. España es una democracia y cuando no se respeta la ley, hay consecuencias", ha avisado, para añadir que si el expresidente catalán regresa a España "será detenido".