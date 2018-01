El último jefe de ETA se regodea de sus asesinatos: "No lamentamos lo que hemos hecho en el pasado"

"No lamentamos lo que hemos hecho en el pasado", ha declarado el etarra David Pla Martín ´Mintxo´ en una entrevista al periódico francés ´La Croix´. "No hubo consideraciones morales en la decisión de cesar la lucha armada, aunque no niego que en lo que yo pude hacer hubo también consecuencias humanas. Fue fruto de un análisis político profundo. ETA tenía todavía una capacidad de golpear considerablemente. No fue nuestra pretendida debilidad, como muchos han querido hacer creer, lo que nos empujó a dejar las armas sino nuestra voluntad de mostrar nuestra disposición a emprender un diálogo político. Había que superar los bloqueos, iniciar algo en vista de la construcción de la paz en el País Vasco y salir de la espiral impuesta por el Estado español que nos reducía a un grupo violento".