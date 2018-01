Lo dice el juez: es ilegal quitar puntos al dueño de un vehículo por una infracción si no ha sido identificado

La Dirección General de Tráfico no puede multar y quitar puntos al dueño de un vehículo si no ha sido identificado como el conductor del mismo. Es por tanto ilegal esa sanción porque no respeta la presunción de inocencia del propietario del coche, según una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 6 de Madrid publicada por elespañol.com.

La sentencia, de mayo del año pasado, recuerda que la legislación española contempla sanciones de 900 euros para os propietarios que se nieguen a identificar a los conductores tras recibir una notificación de infracción. Pero ese dinero no es una multa de tráfico, sino una sanción administrativa por la falta de colaboración. Y por eso, no puede acarrear nunca la pérdida de puntos.

El problema es que los dueños de los vehículos tienen problemas para pagar esos 900 euros y las delegaciones de Tráfico prefieren imponer los 300 euros de multa y la pérdida de puntos, y atribuir a quien figura en los papeles como propietario del vehículo la maniobra ilegal. Es aquí donde la sentencia emitida en Madrid recuerda a la DGT que ese procedimiento es ilegal.