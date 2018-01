Nuevo y peligroso reto viral: comer cápsulas de detergente y subirlo a la red

Un peligroso y estúpido reto convertido en viral a través de las redes sociales ha alertado a miles de padres y profesores de adolescentes, ya que aunque todo comenzó como una broma, ya son cientos los que han caído en sus garras: comer cápsulas de detergente, grabarlo y compartirlo en Internet.

Todo comenzó en marzo del 2017, cuando el portal College Humor colgó un video de un estudiante universitario que aparece reflexionando si debía comer una cápsula de detergente con un tazón lleno a su lado mientras estudiaba.

Para solventar sus dudas, buscó en Google para saber si comerlo era algo seguro, llamó al Centro Nacional de Control de Veneno, titubeó un momento más, y luego simula comer un recipiente lleno de unidades. En la escena final aparece el joven en una camilla en medio de convulsiones con la boca manchada y con una máscara de oxígeno. Hay un letrero que dice: "No me arrepiento".

Poco después, los imitadores comenzaron a colgar vídeos donde colocan los sobrecitos en tazas con cereal o en una pizza, al tiempo que dicen que saben "muy rico".

El reto consiste en masticar los pequeños envases de detergente y tragar su contenido, lo cual es altamente peligroso para el cuerpo humano debido a que tanto el plástico como el jabón no son materiales hechos para el consumo humano. Sin embargo, este "reto" ya se ha viralizado y cientos de niños y adolescentes están subiendo sus videos a redes sociales.

Ante la alerta generada por estos vídeos, el Centro Nacional de Control del Veneno, con sede en wahington, D.C., comer uno de estos paqueticos puede provocar una "seria lesión y hasta la muerte".

The perfect meal. Retweet if you would eat this. #tidepods #tidepod pic.twitter.com/OpsPJkF6eV